Весна пришла, пора ремонтировать дороги

Масштабную ремонтную кампанию дорог пока начинать рано. Но поврежденный зимой асфальт всё же залатают, чтобы пользоваться магистралями было комфортно, а главное, безопасно. В планах мурманских властей обновить 20 тысяч квадратных метров покрытия.

Ремонтные работы затронут все районы города. Ямы и выбоины уже залатали на 150 квадратных метрах дорог. Кроме того, специалисты Управления дорожного хозяйства готовятся к предстоящему паводку: идёт очистка дождеприёмных колодцев, выполняется механизированная и ручная уборка водопропускных лотков и кюветов от снега, проводится промывка водопропускных труб.

Станислав Ланин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сейчас мы проводим все виды работ от вывоза снега, подбор смета, прочищаем канализацию и выходим на восстановительный ремонт асфальтобетонного покрытия».