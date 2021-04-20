Весна пришла, стартовал ямочный ремонт на улице Магомета Гаджиева

Ямы на городских дорогах не только доставляют неудобства, но и представляют большую опасность для автолюбителей. Именно поэтому на магистралях Мурманска проводятся регулярные ремонтные работы асфальтобетонного покрытия.

Небольшие повреждения проезжей части сотрудники Управления дорожного хозяйства не перекрывая движение, устраняют с помощью смеси, переработанной в рециклерах. Такие, на вид небольшие обновления, помогают сохранить покрытие в оптимальном состоянии до начала серьёзного ремонта.