Весна пришла! У коммунальщиков горячая пора – время большой уборки

Уборка дворов от снега – первостепенная задача для мурманских коммунальщиков в весенний период. Они должны обеспечить безопасность в предпаводковый период. Очистить ливнёвки, колодцы от снега и убрать сугробы из дворов.

Татьяна Зеленина, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «В первую очередь снег вывозится у нас с территорий, подверженных подтоплению в период паводка. Это территории, где расположены водоотводящие лотки, водопринимающие колодцы. В связи с повышением температуры наружного воздуха мы приступили к очистке водопринимающих устройств ручным способом».

Ежедневно сотрудники «Севжилвервиса» работают на своих объектах. Очистку дворов ведут в ручном и в механическом режимах. С одного двора коммунальщики могут вывезти до 400 кубометров снега – это очень большой объём.

Татьяна Зеленина, генеральный директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Ежедневно, в том числе и в выходные дни, у нас привлечено порядка 8 погрузчиков. Это четыре « КАМАЗа» для вывоза снега».

Есть один сложный момент в этой работе. Управляющая компания сообщает жильцам об уборке территории заранее и просит перепарковать автомобили на это время. Но далеко не все граждане подходят к данной просьбе ответственно, что делает работу коммунальщиков трудновыполнимой.