Весна пришла! В Коле с крыши дома на автомобиль упала наледь

Машина была припаркована рядом с входом в магазин.

Инцидент произошёл на улице Заводской, 4. В автомобиле находились два человека – водитель и пассажир.

Когда наледь упала на машину, они оба выскочили из неё. Судя по кадрам с камеры наблюдения, людей такая неожиданность шокировала. Женщина попыталась отогнать транспортное средство, но зачем-то вышла из него после начала движения машины.

Происшествием уже заинтересовались следственные органы, по данному факту ведётся проверка.