Весна пришла, вода в квартиры с крыш потекла

Мурманчане запросто могут устроить челлендж протекающих крыш и затопленных квартир. Например, житель дома на ул.Дзержинского, 5 ещё в декабре съехал из квартиры. А всё потому, что с потолка круглосуточно льётся «протяжная мелодия печали».

«Весь ремонт, всему каюк. Влажность, как в Таиланде», - жалуется горожанин.

А жительнице одного из домов по улице Володарского приходится каждый день дышать сыростью. Видео затопленных стен она опубликовала в социальной сети.

Фасад и крыша дома № 3 по улице Комсомольской напоминают декорации к фильму ужасов, где впору жить страшному психопату в маске. Но нет, это обычный жилой дом, капитально отремонтированный полтора года назад.