Весна с жилищников спросит

В администрации Первомайского округа областного центра состоялось заседание оперативного штаба по контролю работы управляющих компаний.

Во время работы было отмечено, что за прошедшую неделю специалисты управления округа провели 77 проверок. По их итогу в управляющие организации были направлены замечания. Они касаются вопросов организации вывоза снега и подсыпки прилегающей территории. Впереди у жилищников много работы и мало времени - в Заполярье приходит весна.

Уже отмечается плюсовая температура воздуха и надо активно готовится к паводку.

Валерий Урошлев, заместитель начальника управления Первомайского административного округа: «На сегодняшний день 732 материала иях в работе составлены, из них 340 переданы в отдел по контролю за исполнением административного законодательства. Общая сумма штрафов составила почти два миллиона рублей».