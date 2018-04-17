Весна стала опасным сезоном, а представителям муниципалтов всё нипочём!

Нечищеные дворы и наледь на кровле. Всё это угрожает безопасности горожан, поэтому эта тема стала главной на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Марина Ковтун ругала представителей муниципальной власти, но у глав, как это часто бывает, на все находятся свои оправдания.

Делегация из нашего региона примет участие в заседании Совета Федерации, где начинаются Дни Мурманской области. В повестке актуальные вопросы, связанные с медициной, природопользованием, экономикой и энергетикой. Но рядовым жителям Заполярья встречи в сенате сейчас не столько интересны, сколько важны решения проблем, которые подкинула нам весна. В домах текут кровли, а дворы и подвалы подтапливает талая вода, так как управляющим компаниям не хватило ресурсов, чтобы вывезти снег, который коммунальщики целую зиму сгребали на свободные зеленые зоны.

«Основную часть этих жалоб мы пересылаем муниципалитетам. Иногда и по 700 жалоб в неделю, - сообщила Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманский области. – На такой поток ГЖИ никогда в жизни не хватит!

Такие слова представителей власти и контролирующих органов вряд ли успокоят горожан. Ведь работа по лишению компаний лицензий на обслуживание МКД, по словам жилищных инспекторов, дело непростое. Да и ветхий фонд, где больше всего проблем, после ухода коллег возьмёт далеко не каждый управленец сферы ЖКХ. Порадовать людей может только тот факт, что снег на большинстве крыш уже растаял. Губернатор отчитывает глав муниципалитетов, которые должны заниматься решением проблемы, а они оправдываются. Например в Заполярном, где 13 числа на пенсионерку упала наледь, по версии властей, дело обстояло так: «Каждый день ежедневно сам объезжаю весь город. По данному адресу, где произошёл несчастный случай 13 числа, до этого, 11 апреля уже сбивали сосульки. Там сосулек не было. Просто кровля имеет такой свес».

Еще одна болевая точка на карте коммунальной сферы - это пресловутые пересчёты за тепло. Их энергетики проводят раз в год в домах, где установлены специальные счётчики. Если показания ниже нормативных, то ресурсникам придётся вернуть часть уже выплаченных пользователями средств. А вот если наоборот, то бюджет семьи облегчится на несколько тысяч рублей. И виноваты в таких переплатах, по мнению ГЖИ, опять же управляющие компании.

- Это большие начисления. Мы проводили анализ и совещания с представителями управляющих компаний по этой теме, - сообщила Алёна Кузнецова, главный государственный жилищный инспектор Мурманский области. - Основная причина - это отсутствие энергоэффективных домов, отсутствие энергоэффективных мероприятий, которые должна предлагать УК. Собирать по этому вопросу собрания, проводить работу по утеплению домов…

Вряд ли завтра коммунальщики предложат, а жильцы согласятся, чтобы за их счёт утеплили стены, так что винить кого-то в конкретной ситуации в корне неверно. А вот что действительно должно хотя бы немного порадовать жителей области, удрученных состоянием сферы ЖКХ, так это проект по утилизации отработавших батареек. Несколько контейнеров по сбору аккумуляторов установлены в Мурманске и крупных городах региона.