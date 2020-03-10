Весна торопит с уборкой снега

В столице Заполярья после снегопадов наступила оттепель. Во дворах снежная каша, по обочинам дорог огромные кучи грязного снега. Справляются ли со всем этим коммунальщики? Депутаты проверили их работу коммунальных служб.

Перепады температур, обильные осадки и оттепель. Для жилищников наступает горячая пора. Снег нужно вывозить с придомовых территорий как можно скорее, ведь малейшее промедление может обернуться потопами во дворах. Работу управляющих компаний проверяют специальные комиссии. Плановый рейд сегодня провели на улице Маклакова.

Александр Боянжу, и.о. начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Данный двор находится на общем земельном участке, где работают и управляющие компании, и ТСЖ. Они пытаются договориться и у них получается. Но мы видим, что часть территории ТСЖ не убрана».

Управляющая компания здесь работает по графику, жителей заранее уведомили о том, что днём будет проводиться механическая уборка снега, только вот припаркованные автомобили жители многоэтажки отгонять не стали.

Александр Боянжу, и.о. начальника управления Октябрьского округа Мурманска: «Просьба к автовладелдьцам, потому что эти же автолюбители будут жаловаться, что негде припарковаться».

Такие проверки проводятся еженедельно, по их результатам выносятся предписания. Те управляющие компании, которые не хотят выполнять свою работу, наказывают рублем. Например, с начала года было оформлено штрафов на сумму более 1 млн рублей.