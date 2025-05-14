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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.25 19:30

Весна вступает в свои права. На территории города начинается паводкоопасный период

Ежегодно опасности на льду подвергаются любители рыбалки или обычные прохожие. Как нужно действовать, если лёд под ногами всё-таки проломился, продемонстрировали семиклассникам спасатели МЧС.

Как правильно выбираться из воды, если провалился под лёд? Как подползти к утопающему, применив средства спасения? Как вытащить из воды потерявшего сознание человека и определить, опасно ли ступать на лёд? Ответы на эти вопросы спасатели дали и наглядно показали школьникам на Семёновском озере.

Владимир Мацуев, главный государственный инспектор по маломерным судам Мурманской области: «Лёд, как мы говорим, безопасный, если он светлого цвета и прозрачный. Если мы видим тёмные пятна, то, скорее всего, это промоина, поэтому, в любом случае, если вы сомневаетесь при выходе на лёд, то лучше этого не делать».

В период интенсивного таяния во всех муниципалитетах приняты постановления о запрете выхода на лёд. За это предусмотрена административная ответственность. Если экстренная ситуация всё же произошла, то ребята должны знать, как грамотно действовать.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «Если человек один провалился под лёд, то не надо паниковать. Ему необходимо подплыть к кромке льда. Если она тонкая, то сломать её до толстой, широко расставив руки, постараться выбраться на лёд. Как только вы выбрались на лёд, перекатами перебраться на безопасное расстояние».

После оказания помощи необходимо вызвать спасателей, либо скорую помощь, чтобы исключить обморожение и возможные тяжёлые последствия.

Эвелина Стратулат, ученица Гимназии №2 г. Мурманск: «Я считаю, что вся информация сегодня была очень полезна, потому что ты никогда не знаешь, когда она тебе пригодится, в какой момент жизни».

Отметим, в этом году один человек уже погиб, провалившись под лёд на снегоходе. ЧП произошло 9 мая в Ловозерском районе. 

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