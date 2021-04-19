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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.21 19:30

Весна задаёт направление и тон на заседании правительства региона

В Заполярье постепенно приходит весна, а это значит, что пора приводить в порядок муниципалитеты после холодного сезона. Начнутся обновления с ремонта дорог и дворов.

Оперативное совещание в правительстве региона началось с хорошей новости – в это воскресенье Североморску исполнилось 70 лет. Для города возраст не такой уж и большой, но всё же обновления столице Северного флота не помешают. Помимо создания новых спортивных объектов и реконструкции сетевой инфраструктуры, губернатор пообещал жителям флотской столицы повысить качество дорог и общественного транспорта в муниципалитете.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу, заключая сейчас контракты на общественный транспорт, сделать всё для того, чтобы там по этому маршруту курсировали новые, тёплые, качественные, безопасные автобусы. Это то, что нужно сделать оперативно. Ну, а вторая задача, с учётом того, что мы эту дорогу передали в федеральный центр, нужно сделать всё для того, чтобы эту дорогу максимально быстро запустили в реконструкцию».

Ремонтировать разрушенные после зимнего сезона дороги будут и в Мурманске. В муниципалитете уже начали заделывать небольшие ямы и выбоины, работы, по словам профильного министра Артёма Гришина, должны будут закончить к 1 июля. Такие сроки главу региона не устроили.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Давайте 15 июня срок, чтобы все было закрыто. С 1 мая вы собственника тоже стимулируете, чтобы работы открывали, потому что в этом году весна раньше, чем в прошлом наступила».

Помимо дорог, в ремонте нуждаются и дворы муниципалитета. На эти цели правительство области в 2021 году выделило 60 млн рублей, которых, при софинансировании из муниципального бюджета, по идее, должно хватить, чтобы облагородить около 300 территорий. Но депутаты горсовета Мурманска проект почему-то поддержать отказались.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для меня, конечно, необъяснимо, что депутаты городского Совета Мурманска отказались дать небольшой уровень своего финансирования, менее 30%. Поэтому мы точно не зависим от того, кто там и что думает в представительном органе города Мурманска, наша задача думать о людях».

Ремонтировать дворы – задача специалистов. Но преобразить территорию, сделать её чище и краше в наших силах. В субботу, 24 апреля, как в Мурманской области, так и по всей стране, состоится масштабный субботник, который поможет быстрее привести в порядок после зимы улицы и дворы. 

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