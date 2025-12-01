Праздник к нам приходит: в зимнем сезоне в Мурманской области запланировано свыше тысячи культурных и спортивных событийОчередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабря
Вести бизнес в Артике – уже вызов! Нужны льготные условия

Новые предложения, призванные обеспечить жизнеспособность северному бизнесу, депутаты обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

С нового года планируется поэтапное снижение порога доходов налогоплательщиков для применения упрощенной системы налогообложения. Так, в 2026-м порог составит 20 миллионов, в 2027-м – 15, а в 2028-м и вовсе снизится до 10 миллионов рублей в год.

Вести бизнес в Артике – уже вызов и без более льготных условий среднему и малому бизнесу будет непросто. По этому поводу в правительстве Мурманской области провели заседание Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», где участники озвучили необходимость смягчать налоговые барьеры для бизнеса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша позиция заключается в том, что у тех предпринимателей, у субъектов малого и среднего бизнеса, которые работают на территории Арктической зоны, должны быть другие условия - льготные в сравнении с теми, которые действуют в целом по стране».

Из-за высоких цен на товары и услуги на Севере предприниматели достигают установленных лимитов гораздо быстрее, чем в среднем по России. Резкий переход на 10 миллионов к 2028 году, по словам министра туризма и предпринимательства Марты Говор, создаст бизнесу дополнительную нагрузку, что скажется на стоимости жизни для всех северян.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «На примере нашего региона я поясню. Мы провели анализ и оценили, какой станет дополнительная нагрузка на малое и среднее предпринимательство с 2028 года, когда будет завершён поэтапный переход к новому порогу в 10 миллионов рублей. Эта сумма порядка 6 миллиардов рублей, и, разумеется, она будет включена в стоимость товаров и услуг и приведёт к удорожанию жизни в Арктике».

Члены комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» инициативу поддержали и предложили расширить. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил за дополнительные льготы, включая пониженные ставки НДС и страховых взносов. Также выступил с предложением распространить их не только на арктическую зону, но и на все территории, приравненные к району Крайнего Севера.

Эти инициативы поддержали и другие главы Арктических регионов. Для бизнеса в условиях Севера не подходят общие правила. Члены комиссии уверены, если не адаптировать барьеры, пострадают не только предприниматели, но и все, кто здесь живёт.

