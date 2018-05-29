Ветер помог выявить управляющие компании, которые плохо убирают придомовую территорию

За чистоту дворов отвечают управляющие компании, но, к сожалению, со своими обязанностями справляются не все. Для борьбы с нерадивыми коммунальщиками в рамках программы «Мурманск-город чистоты» регулярно проводятся проверки качества оказания жилищных услуг.

Проверки состояния дворовых территорий проводятся во всех районах города. Главная цель - не просто выставить управляющим компаниям многотысячные штрафы, а заставить их добросовестно работать. Особенно актуальны такие рейды после шторма, который обрушился на Мурманск в минувшие выходные.

- Специалистами управления округа и в субботу, и в воскресенье проводились проверки, - отметил Александр Боянжу, заместитель начальника администрации Октябрьского округа г.Мурманска. - Были предприняты усилия с управляющими компаниями для уборки поваленных деревьев и разбросанного мусора. Но, к сожалению, не все управляющие организации отозвались на наши призывы. Сейчас мы проверяем район улицы Тарана.

По словам специалистов, одна из причин захламления, нежелание коммунальщиков работать в выходные дни и при плохой погоде. Сейчас состояние дворов плачевное - урны переполнены, мусор валяется под ногами, а детская площадка усыпана битым стеклом.

- Основные нарушения здесь - это отсутствие подбора, отсутствие очистки, отсутствие уборки на придомовых территориях и контейнерных площадках, - говорит Александр Боянжу, заместитель начальника администрации Октябрьского округа г.Мурманска. – За субботу и воскресенье мусор был разнесён ветром по всей этой территории.

С начала года на управляющие компании уже наложено штрафов на сумму более двух с половиной миллионов рублей.

Если ваша управляющая организация не выполняет свои обязательства, обратиться с жалобой на ненадлежащую работу можно в управление округов, Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.