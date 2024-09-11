Ветер в помощь: устройство для подзарядки мобильного телефона в походе разработал гимназист из Полярного

Эффективно и экологически чисто: как зарядить мобильный телефон в походе? На этот вопрос искал ответ гимназист из Полярного Алексей Рожков. Изобретение юного александровца отметили на всероссийском уровне: совсем скоро исследователь отправится за призом в Государственную Думу.

Лёша вместе с семьей отдыхал на природе, когда выяснилось, что все гаджеты разряжены и возможности позвонить близким просто нет. Тогда-то мальчику и пришла мысль о создании устройства, которое смогло бы поддержать заряд мобильника.

Алексей Рожков, воспитанник Гимназии Полярного: «Что может вырабатывать экологически чистую энергию без использования батарейки и топлива - это солнце, вода и ветер. В условиях севера самым оптимальным способом оказалось использовать силу ветра».

Немаловажным критерием при разработке устройства стал и потенциальный экологический ущерб, который оно может нанести.

Мария Рожкова, мама Алексея, г. Полярный: «Ребёнку мы прививали с детства уважение к природе. Это его, кстати, была идея придумать что-то, не загрязняющее окружающую среду».

Работу с научным руководителем юный исследователь начал ещё в третьем классе. Простая, с первого взгляда, идея затянулась в процессе разработки на несколько лет, что совершенно не умаляет интересных конструкторских решений, уверена педагог Елена Михайловна.

Елена Каретникова, учитель начальных классов Гимназии Полярного: «Были работы по социологии, а эта работа по физике. Она требует новых знаний, в том числе по конструированию, поэтому это новый опыт. Очень приятно, что ребёнок достиг результата и на местном, и на областном, и на всероссийском уровнях».

Действительно, научную работу Алексея высоко оценили сначала на муниципальном, затем на региональном и даже федеральном уровнях. Впереди юного изобретателя ждёт награждение по итогам научной конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе. Такое стремление мальчика к техническому направлению родители отметили ещё в раннем детстве, и надеются, что запал не пропадёт до самого выпуска из школы, ведь для этого созданы все условия как дома, так и в образовательном учреждении.

Елена Каретникова, учитель начальных классов Гимназии Полярного: «Благодаря педагогам гимназии мы смогли создать работу. Учителя и администрация гимназии делают всё возможное, чтобы ученики могли проявить себя и завоевывать достойные места на всероссийских конкурсах».

Тестировал Лёша своё изобретение, в полевых условиях. Так и пришла идея сделать специальный «ручной» режим управления в случае, если сила ветра будет недостаточной. В обоих ситуациях ветрогенератор даёт отличные результаты, а при максимально возможной зарядке мобильное устройство может работать порядка двух часов.