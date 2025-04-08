«Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч», или Почему пушки торгового порта не могут защитить мурманчан от угольной пыли

В социальных сетях и Мурманских СМИ в последнее время регулярно появляются новости о том, что Мурманский морской торговый порт повышает эффективность систем пылеподавления. Из последних нововведений - новые форсунки на водяных пушках, якобы, должны улучшить производительность оборудования.

Но действительно ли предприятие обеспокоено экологией или только изображает деятельность под камеры? Попробуем разобраться.

Ни для кого не секрет, что проблема угольной пыли, которая возникает во время интенсивной перевалки угля в Мурманском морском торговом порту, стоит в областном центре очень остро. Особенно страдают от чёрной взвеси, оседающей на машинах, снегу и подоконниках прилегающие к предприятию районы города. Но во время сильного ветра пыль долетает и до домов, стоящих на значительном удалении. С этой проблемой пытаются бороться, а сам порт, по сообщениям его руководства, систематически улучшает системы пылеподавления. Вот и в этом году, по информации коллег-журналистов, портовики начали обновлять водяные пушки.

- По предварительным расчётам увеличение диаметра форсунок позволит увеличить и эффективность водяных пушек на 40%.

Несмотря на такую обеспокоенность и показную сознательность промпредприятия, чёрный снег в Мурманске - уже привычная картина. Что же мешает порту справиться с бедой, несмотря на сотни миллионов рублей, которые, якобы, тратят на экологию?

В марте к нам в редакцию обратился северянин. Окна его квартиры выходят на стивидорную компанию, деятельность которой видна отлично. Мурманчанин заметил странность. По его словам, водяные пушки, которые должны спасать город от угольной пыли, периодически не работают, даже, если на предприятии идёт перевалка угля.

Мы решили это заявление проверить и несколько дней подряд со стороны следили за деятельностью ММТП.

17 марта 2025 года. Хорошо видно, что перевалка угля в порту идёт, а вот водяные пушки почему-то не работают.

А вот следующий день, 18 марта. Здесь уже работа пушек видна хорошо.

Далее 19 марта. На улице метель, сильный ветер, порт трудится, перевалка угля идёт. Пушки выключены.

20 марта сильный ветер продолжается. Видно, что пушки льют воду, её сдувает куда-то за территорию порта.

И на следующий день работа пушек тоже видна. Но… включены далеко не все. Вот здесь, например, заметно, что устройство бездействует. Хотя рядом трудится техника, перегружающая угль. При этом сильный ветер не утихает. По данным синоптиков, порывы в этот день достигали 15 метров в секунду.

Таких видео в распоряжении телекомпании немало и свидетельствуют они о том, что порт действительно применяет пушки далеко не всегда и не все сразу. Экономит воду, или оборудование, которое должно защищать северян от угольной пыли просто сломано? А какой толк от новых форсунок, если устройства простаивают?

Кстати, о том, что проблема угольной пыли в Мурманске существует, знают даже на федеральном уровне. Недаром в новом порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива решили отказаться от открытой перевалки. Результат отметил даже Президент РФ. Во время Международного арктического форума он дал старт работе «Лавны».

А вот в Мурманском морском торговом порту погрузка угля до сих пор осуществляется открытым способом, да, ещё и в городской черте. Отсюда и пыление, которое должны подавлять дорогостоящие устройства, купленные предприятием. Из-за того что водяные пушки работают не всегда, мы предполагаем, что чёрная пыль разлетается по городу. А есть она даже сейчас, когда грузооборот снизились.

Следить за тем, как порт исполняет свои обязательства перед мурманчанами, должен БАМУ «Росприроднадзора» во главе с его руководителем Сергеем Михайловым. Но организация предполагаемых нарушений, похоже, не замечает, а с журналистами, по нашему опыту, предпочитает не общаться.

По этой причине мы призываем природоохранную прокуратуру обратить внимание на ситуацию. Хочется верить, что хотя бы прокуроры смогут сподвигнуть порт к соблюдению экологического законодательства, либо заставят господина Михайлова выполнять работу, ради которой он и занимает свою должность.