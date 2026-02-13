Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Фёдорович Дикой отметил 100-летний юбилей

Во время своей рабочей поездки в наукоград города Апатиты губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил юбиляра и его близких со знаменательной датой.

Глава региона вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль «За заслуги перед Мурманской областью» - главную региональную награду.

Виктор Федорович Дикой, ветеран Великой Отечественной войны: «Вы такой молодой, удивительно!».

Виктор Фёдорович родился в далёком 1926 году, прошёл войну на 3-м Белорусском фронте, дважды был ранен, но выстоял и встретил Победу. За плечами Виктора Федоровича — боевые награды, десятилетия труда на комбинате «Апатит». Крепкая семья и любовь к жизни. Виктор Федорович — отец, дед и прадед: у него есть дочь, двое внуков и трое правнуков.