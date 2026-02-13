День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.26 19:30
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Фёдорович Дикой отметил 100-летний юбилей
Во время своей рабочей поездки в наукоград города Апатиты губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил юбиляра и его близких со знаменательной датой.
Глава региона вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль «За заслуги перед Мурманской областью» - главную региональную награду.
Виктор Федорович Дикой, ветеран Великой Отечественной войны: «Вы такой молодой, удивительно!».
Виктор Фёдорович родился в далёком 1926 году, прошёл войну на 3-м Белорусском фронте, дважды был ранен, но выстоял и встретил Победу. За плечами Виктора Федоровича — боевые награды, десятилетия труда на комбинате «Апатит». Крепкая семья и любовь к жизни. Виктор Федорович — отец, дед и прадед: у него есть дочь, двое внуков и трое правнуков.
Последние комментарии
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
