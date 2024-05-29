Ветеранов труда в регионе становится больше

В ЗАТО Александровск нагрудными знаками отметили александровцев, больше 30 лет посвятивших работе на Крайнем Севере. Чествование прошло в рамках многочисленных мероприятий празднования Дня рождения Мурманской области.

Больше тридцати лет следит за счетами, расходами и выплатами организаций в ЗАТО Александровск – это Татьяна Лебедева, которая работала и продолжает трудиться в финансовых отделах образования и культуры, чувствует себя на своём месте. Итогом успешной трудовой деятельности стала почётная награда - Татьяна Николаевна пополнила ряды ветеранов труда Мурманской области.

Татьяна Лебедева, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Финансы – это моя жизнь. И Полярный - тоже теперь моя жизнь. Очень приятно, что труд оценён, волновалась, когда получала удостоверение».

В 1980 году Павел Бильчик пришёл на 10-й судоремонтный завод Полярного такелажником. В профессиональном плане дорос до начальника центральной заводской лаборатории, общий стаж работы специалиста почти 45 лет.

Павел Бильчик, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Это почётно, почётная награда. Отношусь к этому с большим уважением, то что по достоинству оценили мой труд, что жизнь прошла не зря. Как мог вносил свой вклад в укрепление обороны и могущества нашей страны».

А вот Александра Буянова уже пять лет как удостоена звания ветерана труда. Это даёт ей импульс не останавливаться и продолжать работать во благо родного города, признается заслуженный работник. Сегодня она поддерживает тех, кто также готов ради развития Севера трудиться на предприятиях и в организациях Мурманской области.

Александра Буянова, ветеран труда Мурманской области, г. Полярный: «Есть звание общероссийское «Ветеран труда», но когда прожил на Севере много лет, эта награда, как оценка твоего труда, собственного преодоления, что ты не только трудился, но и выжил в таких условиях. Поэтому это достойная награда».

Почётного звания в ЗАТО Александровск на текущий момент удостоены 1055 человек, при этом большее число ветеранов приходится на город воинской славы: в Полярном награжденных больше пятисот шестидесяти человек.