Ветеранов войны в Первомайском округе осталось только два человека - Павел Николаевич Лоснов

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны и войны с Японией Павла Николаевича Лоснова. Ему в этом году исполнилось 95 лет.

Импровизированный концерт для ветерана Великой Отечественной войны Североморцы организовали во дворе дома, в котором живёт Павел Николаевич Лоснов. 95-летний полковник в отставке встречал оркестр и роту почётного караула с боевыми знамёнами, как говорят, «при полном параде».

Когда началась война Павлу Николаевичу было 15. Он жил в Ивановской области и работал на кирпичном заводе. Потом его призвали в армию, направили в танковый батальон. В августе 1945 года во время минометного обстрела он получил серьёзные ранения. Павел Лоснов награждён медалями Жукова, «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Павел Лоснов, ветеран Великой Отечественной войны: «Поколение, которое завоевало победу, уже можно сказать исчезло. Нас остались единицы. Я, например, на всю область только один полковник, который участвовал в войне, больше нет. И нас здесь ветеранов войны в микрорайоне в Первомайском округе только два человека».

Павла Николаевича Североморцы поздравили, вручили цветы, и поблагодарили за вклад в Великую Победу.