Ветеринарная справка для провоза домашних животных в поезде - не нужна

Сезон отпусков только начинается, а многие северяне планируют отправиться на отдых вместе с хвостатыми членами семьи. Но тем, кто решится взять животного с собой, стоит учесть, что этим летом немного изменились правила перевозки четвероногих на железнодорожном транспорте.

Мелкие домашние животные должны находиться в клетках или специальных контейнерах, чтобы исключить риски для пассажиров и самого питомца. Владелец домашнего питомца должен иметь оформленный на животное проездной билет и ветеринарный паспорт, подтверждающий наличие прививок. Транспортировка крупных собак осуществляется в наморднике с поводком в отдельном купе под постоянным присмотром владельцев. Единственным исключением являются собаки-проводники, которые имеют право на проезд в вагоне любого типа и плата за их проезд не взымается.

- Хочется обратить внимание людей на то, что с декабря 2016 года внесены изменения в приказ Минсельхоза, которые определяют, что не требуется на сегодняшний день ветеринарно-сопроводительного документа, т.е. ветеринарной справки, которую раньше люди ходили и брали в ветеринарных учреждениях, - порадовала любителей животных Мария Краевская, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуроры.