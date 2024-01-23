Ветеринарные специалисты из Кандалакши помогли раненому гренландскому тюленю

Во Всемирной паутине появилась информация о нахождении раненого тюленя на трассе под Кандалакшей. На место оперативно выехали специалисты районной ветеринарной станции.

«При осмотре у животного выявлены незначительные повреждения кожного покрова на морде и правой передней конечности. Раны обработаны с применением антисептических средств и проведена антибиотикотерапия. Общее состояние тюленя удовлетворительное, реакция на раздражители адекватная», – сообщил в комитете по ветеринарии Мурманской области.

Животное было перемещено и выпущено в естественную среду обитания на побережье Белого моря.