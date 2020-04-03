Въезд в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы будет ограничен

Напомним, что ранее такие меры были приняты в отношении городов: Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, с.Териберка, п.Ура-Губа и Белокаменка.

Решение о введении дополнительных мер принято региональным оперативным штабом. Оно связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ограничения вводятся с 15 часов 3 апреля до 24 часов 17 апреля.

Въехать в населённые пункты можно будет по постоянной или временной регистрации.

Без таких документов попасть на территорию муниципалитетов имеют право только экстренные и государственные службы, а также лица, исполняющие договорные обязательства. При въезде все граждане обязаны пройти термометрию. В случае повышенной температуры (выше 37°C ) и симптомов ОРВИ информация об этом направляется в медицинское учреждение для получения инструкций о дальнейших действиях.

Автобусные билеты на междугородние рейсы в эти населённые пункты будут продаваться только при наличии прописки. Для соблюдения режима будут круглосуточно работать КПП.