Въезд в Россию гражданам Китая с 20 февраля будет закрыт

Запрет будет распространяться на всех китайцев независимо от цели визита.

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Всем жителям КНР, желающим приехать для работы, учёбы, туризма или с личными целями придётся временно отложить визит. Напомним, всего в мире зарегистрировано более 75 тысяч случаев заражения вирусом, более 2000 заболевших погибли.