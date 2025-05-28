Везде успеть и победить: в Мурманске выбрали «Студента года»

Традиционный городской конкурс объединил молодых, талантливых учеников вузов и сузов, которые в честной борьбе доказали, что достойны называться лучшими.

В финал городского конкурса «Студент года» прошли лучшие из лучших. Учащиеся на протяжении полугода участвовали в различных испытаниях, активно занимались общественной деятельностью и не забывали об учёбе.

Олеся Тихонова, студент МАУ, финалист городского конкурса «Студент года»: «Для меня самым интересным было испытание «Квест по городу». Потому что я узнала, как интересно можно загадать разные достопримечательности в городе. Иногда, бывало, читаешь загадку и сразу не соображаешь. Хотя сама достопримечательность очень известная».

36 студентов Мурманского арктического университета приняли участие в испытании в этом году. Из них в финал прошли пятеро молодых людей.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАУ: «Ребята состязались в течение года в интеллектуальных конкурсах, квизах, творческих конкурсах и спортивных. Я думаю, им не было сложно, потому что это традиционное для университета мероприятия - городское. Ребятам нравится в него заходить, потому что много каждый год новых мероприятий».

Поддержать студентов пришли и участники конкурса прошлых лет. Они знают, что это не просто весёлое, но и полезное занятие. В процессе студент получает много интересных навыков.

Виктор Лимарев, студент МАУ: «Как правильно вести медиасферу, соцсети. Возможно, тайм-менеджмент. «Студент года» забирает много времени, поэтому он научил меня планировать и не отдыхать».

Поздравить ребят с выходом в финал и наградить лучших студентов пришёл и глава города.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Спасибо вам за то, что вы есть!».

Спустя 14 конкурсных испытаний были выбраны 7 победителей. Три «Лучших студента профессиональной образовательной организации», ещё три «Лучших студента образовательной организации высшего образования». А абсолютной победительницей стала Екатерина Петрова.

Екатерина Петрова, студент МАУ, победитель городского конкурса «Студент года»: «Больше всего я работала над творческим своим выступлением. Это было тяжело - и сцена, и публика. Немного страшно. Тем не менее, я получила максимальный балл».

Екатерина со школьных лет очень активная и инициативная. Она уверена, что студент должен быть таким же, плюс, очень добрым. К этому девушка первокурсница стремится. Не зря ведь не спала ночами, чтобы совместить учебу и участие в конкурсе, везде успеть и победить.