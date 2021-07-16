«Вездеходы» из Твери добрались в Мурманск на внедорожниках, а домой отправились на катерах

Путешественники решили проложить необычный маршрут. На двух катерах из Мурманска они отправились по водным путям до Твери. Смелых туристов провожала в круиз длиною в месяц съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Туристы из Твери завершают последние приготовления к дальнему плаванию. В Мурманск они приехали на внедорожниках и привезли с собой два катера. Им предстоит круиз длиною в месяц, за это время экстремалы планируют преодолеть 4000 км .

Владимир Иванов, путешественник, г. Тверь: «У нас давно была идея пройти этот маршрут - с Кольского полуострова попасть к себе домой».

Для тургруппы «Вездеходы», как они сами себя называют, такой поход в северных широтах первый, но, по словам капитана, к непредвиденным ситуациям команда готова, катера загружены всем необходимым.

Алексей Сорокин, путешественник, г. Тверь: «У нас тушёнка, картошка, топливо на проходе 1000 км дозаправок не будет. Нам это интересно, мы этим живём».

Провожая взглядом устремляющиеся вдаль суда, становится по-хорошему завидно. Команду «Вездеходов» наверняка ждут непростые испытания и великолепные пейзажи бескрайних просторов.