«Вездеходы» из Твери добрались в Мурманск на внедорожниках, а домой отправились на катерах
Путешественники решили проложить необычный маршрут. На двух катерах из Мурманска они отправились по водным путям до Твери. Смелых туристов провожала в круиз длиною в месяц съёмочная группа «Арктик-ТВ».
Туристы из Твери завершают последние приготовления к дальнему плаванию. В Мурманск они приехали на внедорожниках и привезли с собой два катера. Им предстоит круиз длиною в месяц, за это время экстремалы планируют преодолеть
Владимир Иванов, путешественник, г. Тверь: «У нас давно была идея пройти этот маршрут - с Кольского полуострова попасть к себе домой».
Для тургруппы «Вездеходы», как они сами себя называют, такой поход в северных широтах первый, но, по словам капитана, к непредвиденным ситуациям команда готова, катера загружены всем необходимым.
Алексей Сорокин, путешественник, г. Тверь: «У нас тушёнка, картошка, топливо на проходе
Провожая взглядом устремляющиеся вдаль суда, становится по-хорошему завидно. Команду «Вездеходов» наверняка ждут непростые испытания и великолепные пейзажи бескрайних просторов.