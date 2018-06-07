Вежливые водители пропустили утиную семейку, переходившую улицу с нарушением ПДД

В социальных сетях появилось необычное для Мурманска видео. На кадрах видно, как на улице Полярные Зори правила дорожного движения нарушила утка.

Заботливая мама, не обращая внимания на поток машин, решила перевести утят через проезжую часть. Такой поступок мог закончиться для выводка и несмышленой мамаши плачевно. Но на помощь пришли внимательные водители, которые вовремя заметили нарушителей, снизили скорость и пропустили пернатых. Скорее всего, дружная семейка следовала в ближайший овраг, где протекает Варничный ручей, ставший для птиц домом.