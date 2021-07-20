VI Арктический фестиваль «Териберка» состоится в Мурманской области 21-22 августа

В этом году он пройдёт в рамках культурной программы председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

Ключевыми зонами фестиваля станут музыкальное, гастрономическое, спортивное и творческое пространства. Помимо этого, в рамках фестиваля запланирован ряд тематических сессий, на которых эксперты обсудят потенциал развития региона, затронут темы изучения Арктики, культурных ценностей и экологии.

Попасть на фестиваль можно будет при предъявлении одного из 4-х документов: теста ПЦР за период до 72 часов, справки о наличии антител, сертификата о завершенном курсе вакцинации или QR-кода переболевшего коронавирусом не старше 6 месяцев с даты выздоровления. После предоставления одного из документов каждому посетителю и участнику будет выдан соответствующий браслет гостя.