Международный арктический форум, который состоится в Мурманске в конце марта – площадка для обсуждения социально-экономического развития северных территорий. Об этом заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев рассказал журналистам во время рабочей поездки в Хабаровск.

По словам зампреда правительства Россия, несмотря на сложную ситуацию на арктическом направлении, и откровенно недоброе отношение со стороны многих стран, Арктика по-прежнему открыта для диалога.

Юрий Трутнев подчеркнул, что ещё недавние партнёры погорячились и не подумали, что при этом остаются вопросы, которые необходимо решать вместе.

Напомним, VI Международный форум «Арктика – территория диалога» состоится в Мурманске 26 и 27 марта. Участники обсудят целый комплекс вопросов.