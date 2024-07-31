Вибрации музыкальных чаш помогают успокоиться и почувствовать умиротворение

В современном и ритмичном мире нам всем иногда не хватает времени на отдых и покой. Почувствовать умиротворение, а также принести пользу организму можно, например, с помощью поющих чаш.

Это древний тибетский инструмент, который до сих пор активно используют во всем мире. В нашем же городе правильные вибрации музыкальных чаш раздаёт Марина Штепа. К ней в желании познать Дзен, отправилась Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ».

Работать журналистом, значит, всегда быть в тонусе. Ведь надо знать обо всех событиях и освещать их. Но иногда, как и каждому человеку, нам хочется замедлиться, побыть в тишине и покое. Сделать это сегодня совсем непросто, но есть способы, проверенные веками, которые помогают. Например, мурманчанка Марина Штепа создала уютный уголок, где с помощью поющих чаш помогает людям обрести гармонию.

Марина Штепа, мастер звукотерапии и массажа тибетскими чашами: «Семь штук их. Каждая соответствует определенной ноте. Например, мой набор чаш сонастроен к первой октаве фортепиано. Здесь есть нота до-ре-мифа-соль-ля-си. Конечно, есть определенные отклонения, это не чистые ноты, как в фортепианном строе. Но они максимально приближены, чтобы иметь возможность на них гармонично играть. Для извлечения звука используются два музыкальных инструмента. Это колотушка. Ею производятся удары, и происходит магия. Также есть стик из дерева и натуральной замши. Он воздействует на чашу другим образом».

Работой с тибетскими чашами Марина сначала увлеклась для себя, а потом поняла, что их звучание полезно и другим людям. Эти ударные инструменты не только успокаивают звуками, но и приносят пользу организму, действуя, как физиотерапия.

Марина Штепа, мастер звукотерапии и массажа тибетскими чашами: «Есть несколько видов чаш. Они бывают акустические, виброакустические и вибрационные. Данный набор - виброакустических чаш. На них можно как играть, так и производить контактный массаж. Вибрации, которые создаются внутри чаши при помощи извлечения звука специальными инструментами, создают поток волн и звука. Как известно, человек на 80% состоит из воды, и чаша с помощью вибрации направляет звук на организм человека и помогает гармонизировать его работу».

Противопоказаниями к звукотерапии считаются беременность и наличие кардиостимулятора. Сеанс с чашами длится около часа. Можно окутать себя звучанием, когда мастер создаёт вокруг пациента ореол из поющих чаш, а можно погрузиться в мир благозвучных вибраций, когда инструменты ставят на тело и начинают играть.

В каждом из вариантов тело покрывают сотни вибрирующих волн, проникая в глубь и расслабляя. А звуки, которые издает чаша, расслабляют загруженную суетой голову и погружают в мир спокойствия.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Дзинь... Попробовав на себе звучание этих чаш буквально 10 минут, я почувствовала, как минимум, расслабление во всем теле. Уверена, если бы прошла весь сеанс, то вышла бы из кабинета с полностью обновленной энергией».

Даже за один сеанс можно ощутить эффект работы чаш, а пройдя серию встреч, многие замечают положительные изменения в работе организма.

В планах у Марины, которая занимается ещё и вокалом, создать процедуру, в которой будет совмещено звучание тибетских чаш и её пение. Значит, будет повод ещё раз заглянуть в уютную комнату положительных вибраций.