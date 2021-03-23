Вице-губернатор Елена Дягилева и министр образования и науки региона Ольга Дзюба приехали поддержать молодого автомеханика

Кольский транспортный колледж стал площадкой для проведения международных соревнований профессионального мастерства «ArcticSkills». Здесь представлена площадка для автомехаников. И победитель отборочных соревнований показывает свои навыки в дистанционном формате.

В этом году международный конкурс «ArcticSkills» был организован в дистанционном формате. В нём представлены четыре страны - Россия, Норвегия, Финляндия и Швеция. А его участники - студенты профессиональных учебных заведений.

Андрей Шерстянов, преподаватель Кольского транспортного колледжа: «На протяжении пяти лет мы дружим с нашими экспертами из-за рубежа, переписываемся, контакты поддерживаем. Когда ещё можно было выезжать заграницу, ездили к ним, они приезжали к нам».

Дмитрий Кириловский, учится в Мурманском строительном колледже на автомеханика. Параллельно с учёбой он пробует свои силы на таких конкурсах профмастерства.

Дмитрий Кириловский, участник «ArcticSkills-2021»: «В международном конкурсе участвую впервые. В том году были отборочные на этот конкурс. Недели две назад участвовал в «WorldSkills», занял второе место по области».

Дмитрий выступает в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». За ограниченное время ему нужно пройти различные задания: найти в транспортном средстве неисправности, а затем быстро и, главное, качественно устранить их.

Виталий Вербецкий, преподаватель Кольского транспортного колледжа: «Сроки сжатые. У нас с самого утра и весь день участник работает. Перерывы буквально на обед и между заданиями по 5-10 минут. Все остальное время он занят».

Несмотря на жёсткий график, Дмитрий признается, что ему задания даются легко. Поддержать молодого человека приехали вице-губернатор Елена Дягилева и министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

В Кольском транспортном колледже не просто учат востребованным специальностям. Важно, что это делается согласно всем современным требованиям и стандартам на качественном оборудовании и со всей необходимой техникой.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Все студенты учатся по специальностям и направлениям, которые входят в топ-регион и топ-50. Это перечень наиболее востребованных у нас в регионе специальностей. Кроме того, колледж, как любое учреждение образования, работает не просто в режиме функционирования, но и в режиме развития. С 2017 года здесь был открыт первый в Мурманской области центр компетенций по стандартам «WorlSkills».

Всего в этом году в международном конкурсе «ArcticSkills» принимают участие 8 образовательных учреждений Мурманской области по 14 компетенциям.