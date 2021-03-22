Церковь не только помогает быть ближе к Богу, но и занимается воспитанием и просвещением людей. В органы власти в свою очередь не только решают дела насущные, но и не забывают о духовности.

Вице-губернатор Елена Дягилева посетила Свято-Никольский кафедральный собор. Повод для визита не случайный. Руководители социальных сфер познакомились с владыкой Митрофаном и обсудили возможное сотрудничество церкви и власти.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии: «Сейчас идет разговор о том, что необходимо объявить, что Кола не того возраста, что указан на въезде в город, а гораздо древнее. И какая колоссальная роль монахов просветителей, которые эту землю присоединили к Российской державе. Речь идёт об установке памятника. В этом году мы празднуем 450 преподобному Феодориту Кольскому. И у нас запланировано, что должно быть памятники в узловых точках появления христианства на территории Кольского севера».

Также церкви нужна помощь в создании духовно-спортивного центра при храме Спас-на-Водах, так как пожертвований горожан на это не хватает. А ещё в этом году в России празднуют 800-летие Александра Невского. И согласно церковной истории, именно он присоединил наш край к Новгородской Руси в 1256 году. По словам заместителя губернатора, она сама верующий человек и прекрасно понимает важность духовной составляющей в жизни мурманчан.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Духовенство - это та власть, которая направляет свою деятельность на благополучие и процветание Мурманской области, что соответствует и задачам светской власти. Очень важно здесь взаимодействие и правильный выбор направления взаимной работы».

Основные акценты сотрудничества сейчас сделаны на развитие спорта, культуры, социальной направленности в целом.