Вице-премьер РФ Юрий Трутнев посетил объекты «Атомфлота» и «НОВАТЕКа»

В Мурманскую область с рабочим визитом приехал вице-премьер Российской Федерации Юрий Трутнев. В заполярной столице он провёл заседание арктической госкомиссии, основной темой которого стала загрузка Северного морского пути.

В рамках своего визита в Мурманск полпред президента также посетил объекты «Атомфлота». Юрий Трутнев осмотрел корабельные доки и новый цех, который появился на территории предприятия год назад, в котором с с помощью новой техники проводятся ремонты винто-рулевых комплексов ледоколов. Доковый цех вмещает три станка: 18-метровый с грузоподъёмностью 70 тонн, 10-метровый - с грузоподъёмностью 40 тонн и большой карусельный с шайбой в 2,5 метра.

«Мы своими силами на сегодняшний день можем выполнить полный комплекс работ по ремонту валовых линий атомных ледоколов и нынешнего флота, и предстоящего, который к нам должен прийти на площадку предприятия», - отметил Максим Филиппов, заместитель директора по судоремонту ФГУП «Атомфлот».

А поступить должны ещё пять новых ледоколов и работы по их ремонту после активной эксплуатации в тяжёлых условиях Арктики будут немало. Стоимость нового цеха составила 480 миллионов рублей, но на этом планы по обновлению мощностей предприятия не заканчиваются.

«У нас сейчас готовится инфраструктура для выполнения перезарядки реакторов новых ледоколов, - отмечает Максим Филиппов, заместитель директора по судоремонту ФГУП «Атомфлот». - В ближайшее время будет поставлен комплект оборудования для проведения перезарядок».

Вице-премьер РФ, курирующий вопросы развития Арктики, Юрий Трутнев осмотрел и тренировочный зал «Атомфлота», где обучаются судоводители и посетил объекты «НОВАТЕКа».