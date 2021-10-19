Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Президенту РФ с просьбой о введении с 30 октября по 7 ноября в стране нерабочих дней

Такое решение связано увеличившимся числом заболевших Ковидом в России. Предложение было озвучено на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 4 и 5 ноября были объявлены выходными и раньше. В эти дни в стране отмечают День народного единства. В 2021 году из-за волны заболеваний, возможно, праздник будет семейным, без массовых гуляний.

Пользователи социальных сетей уже называют вероятные ноябрьские каникулы «репетицией Нового года».