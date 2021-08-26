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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что иммунизация беременных спасает жизни и матери, и ребёнка

168 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+67), Мончегорске (+21), Кандалакшском районе (+16).

В Минздраве России назвали оптимальный срок беременности для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталью Долгушину. Специалист напомнила, что COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно он опасен для тех, у кого есть ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания лёгких, печени и почек, сахарный диабет, онкология.

В конце июня в России сняли противопоказания для применения препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») у беременных. По словам Долгушиной, лучше привиться заблаговременно, но, если этого не произошло, профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребёнка.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что иммунизация беременных спасает жизни и матери, и ребёнка. Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в лёгкой форме. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщал, что «Спутник V» не сказывается на потомстве, «за исключением того, что антитела матери передаются новорожденному».

 

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