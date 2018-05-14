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День за днём с «Арктик-ТВ»14.05.18 19:30

ВИЧ-статус большинства северян неизвестен!

За первые 4 месяца текущего года выявлено 157 новых случаев заражения, это на 41% больше, чем за текущий период прошлого года.

- Стоит учесть и тот факт, что ежегодно обследуются на ВИЧ-инфекцию не больше 20% граждан от проживающих не территории Мурманской области, - отмечает Вячеслав Ванюков, заведующий лечебно-консультативным отделом Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - Оставшиеся 75% северян остаются в неведенье о своём ВИЧ-статусе. Поэтому цифры реальной заболеваемости, поражённости нанесения значительно выше, чем те, которыми мы располагаем на сегодняшний день.

Стоит отметить, что вирус иммунодефицита не передаётся по открытому воздуху, через рукопожатия, одежду или столовые приборы. Заражения чаще всего происходят в кругах наркоманов, которые  употребляют инъекционные наркотики, использую один шприц. Так же в подпольных тату- и пирсинг-салонах, где не следят за дезинфекцией и стерильностью приборов. И всё же в 2018 году лидирующими путями передачи остаются незащищённые половые контакты и беспорядочные связи, после которых не исключена возможность появления на свет ребёнка, в наследство получившего и диагноз.

Однако лекарства от этой страшной болезни не существует, так как все вирусы мутируют при каждой его передаче новому носителю. ВИЧ разрушает саму иммунную систему, после чего восстановить её нереально.

Специалисты утверждают, что Мурманская область входит в десятку регионов по доступности профилактики ВИЧ-инфекции. Все заболевшие обеспечены вакцинами и иммуностимулирующими препаратами. Но, не смотря на это, с каждым годом количество  регистрируемые случаев заражения стремительно растёт на территории всей страны. Сейчас Россия занимает 3 место по числу новых случаев заражения, уступая ЮАР и Нигерии. Всему виной: безответственность населения и халатное отношение к реальной опасности.

Врачи-вирусологи рекомендуют воздерживаться он незащищённых половых контактов, употребления наркотиков, а если с вами это произошло, то в любом медицинском учреждении можно бесплатно и анонимно сдать пробы и узнать свой ВИЧ-статус.

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