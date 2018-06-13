ВИЧ-статус можно определить быстро, анонимно и бесплатно

Мурманчане вновь могут проверить свой ВИЧ-статус прямо в центре города. В эти выходные «Автобус доверия» расположился на площади ПятьУуглов.

По данным статистики, Россия занимает первое место по числу выявлений новых случаев заражения вич-инфекцией. Однако, несмотря на то, что уровень распространения вируса во всём мире уже признали эпидемией, а врачи рекомендуют регулярно проходить обследования. У нас в стране до сих пор многие россияне не особо заботятся о знании своего ВИЧ-статуса.

- У нас лидирует сейчас в Мурманской области половой путь передачи вич-инферции, который занимает свыше 70% случаев заражений, - говорит Дарья Лапина, специалист Мурманской цента специализированных видов медицинской помощи. – Во время нашей акции человек должен узнать свой ВИЧ-статус, чтобы вовремя встать на лечение в наш центр, получать специальную терапию и тем самым продлить свою успешную и здоровую жизнь.

В мобильной лаборатории «Автобус доверия» каждый желающий может быстро, бесплатно и анонимно узнать свой вич-статус. Процедура занимает не больше 10 минут: лаборант берёт пробу крови из пальца и наносит её на специальный маркер. Пока идёт процесс определения результата, медицинский работник рассказывает о том, чего стоит опасаться и наоборот, как нельзя заразиться этим заболеванием.

В наши дни заболевание хоть и считает не излечимым, но благодаря комплексной терапии человек, заразившийся инфекцией, может прожить полноценную жизнь, даже родить детей без риска для их здоровья.