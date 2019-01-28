Видео крушения ТУ-22М3 слили во Всемирную паутину

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлён момент крушения бомбардировщика Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области.

Напомним, трагедия произошла 22 января во время планового учебного полёта. По одной из версий, самолёт из-за попадания в снежный заряд был вынужден совершить жёсткую посадку. В результате столкновения с землёй бомбардировщик фактически развалился на части. Боекомплекта на бору не было.

Три члена экипажа погибли, один пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Лётчика доставили в Москву. На аэродром вылетела комиссия Минобороны для установления всех обстоятельств инцидента.

Попавший в аварию Ту-22М3 произвели 33 года назад, в 2012 году он прошёл капитальный ремонт и в ближайшее время планировался к модернизации.