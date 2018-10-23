Видеоблогер-алиментщик «погорел» во время стрима

Житель города Кола решил похвастаться перед подписчиками своего видеоблога заездом в новую съемную квартиру, но к трансляции присоединились и приставы.

В хвастуне-стримере они узнали должника по алиментам, его задолженность перед несовершеннолетним ребенком составила более 280 тысяч рублей. Приставы быстро установили видеоканал алиментщика в одной из интернет-сетей, на котором он опубликовал видеотрансляцию заезда в новую съемную квартиру. В видео трансляции горе-папаша сообщал фолловерам, что разыскивается судебными приставами, в связи с чем не может назвать адрес, однако упомянул, что недалеко от места его жительства находится благоустроенный водоем.