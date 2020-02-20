День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.20 19:30
ВИДЕОФАКТ: Метеор на фоне северного сияния
Мурманский фотомастер Артём Ершов под Ловозером запечатлел на камеру падающий метеор.
Видеоролик размещён на личной странице фотографа. По его словам, во время съёмок переливов изумрудного северного сияния под прицел объектива попал падающий метеор. Это уже не первый опыт мурманского охотника за оптическими явлениями, в прошлом месяце ему также удалось запечатлеть летящий небесный объект над Кольским полуостровом.
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