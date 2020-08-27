Видеофакты: полицейские разыскивают мужчин, которые подозреваются в воровстве

3 апреля двое мужчин на улице Папанина украли из салона автомобиля «Фолькваген» мужскую барсетку. Разглядеть внешность воришек можно на кадрах видеосъёмки.

Вечером 8 августа неизвестный похитил продукты питания из продуктового магазина. Продуктовую корзину сотрудники торговой точки оценили в 6 тысяч рублей.

На следующем видео, которое было сделано 3 сентября 2019 года, мужчина в одном из кафе украл планшет.

25 июля этого года неизвестный украл алкоголь в продуктовом магазине. Внешне воришке примерно 20-25 лет. Момент кражи тоже был зафиксирован видеокамерой.

Если кому-нибудь известно местонахождение разыскиваемых, полицейские просят сообщить об этом по телефону 02.