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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.19 19:30

Видеокамеры против вандалов!

Площадка, игроки и мяч – есть… А вот колец для игры в баскетбол явно не хватает. В Снежногорске появились ярые противники спортивных игр. Вандалы поломали новенький спортинвентарь, который накануне установили представители администрации Александровска.

Одним погожим летним днём двое друзей из Снежногорска решили сыграть  в баскетбол. В городе есть спортплощадка, которую построили несколько лет назад. Одно но, когда молодые люди пришли на территорию комплекса, обнаружилось, что с корта пропали кольца, играть без которых невозможно. Чтобы решить вопрос спортсменам-любителям пришлось обратиться в администрацию муниципалитета за помощью.

«20 мая прошла встреча жителей Снежногорска с главой, на ней я задал этот вопрос, - рассказывает Дмитрий Онсович, житель Снежногорска. -  Семён Михайлович откликнулся, пообещав помочь. Буквально через два дня мне отправили фотоотчёт, что люди уже занимаются восстановлением колец».

Кольца установили, вот только простояли они недолго. Вандалы опять сломали инвентарь и припрятали детали недалеко от спортплощадки.

«Сложилось впечатление, что это похоже на спланированную акцию по нагнетанию социального недовольства. Кольца не простояли и двух дней, - говорит Екатерина Жигалова, советник главы ЗАТО Александровск. – Например, поставили ограждения, их выломали, заменили освещение в Полярном, светильники разбили. Теперь всю работу надо начинать сначала».

Кому это нужно? А главное, зачем, выяснить пока не удалось. Нарушителей порядка никто не видел, но жители Снежногорска уже знают, как их поймать с поличным. 

«Мне кажется, надо ставить видеонаблюдение и наказывать вандалов, - говорит  Дмитрий Онсович, житель Снежногорска. - Один раз накажут, потом, может быть, поймут. Трое-четверо-пятеро будут беречь, но всё равно один найдётся, который захочет поломать».

«От этого страдают жители. Хотелось бы бюджетную копеечку вложить в конструкцию на детских площадках, вместо этого мы вынуждены устанавливать видеонаблюдение», - справедливо замечает Екатерина Жигалова, советник главы ЗАТО Александровск.

Оставлять это дело без внимания администрация не станет. Спортсменов заверили: кольца будут, только теперь вместе с баскетбольными корзинами обеспечат видеонаблюдение, чтобы любителям портить имущество воздалось по заслугам.

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