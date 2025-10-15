Видеоловушка в Лапландском заповеднике запечатлела рябчика в поисках корма

С сентября эти маленькие птицы начинают есть чернику и воронику, а позже переходят к веткам и серёжкам ольхи и берёзы.

Сотрудники заповедника рассказали, что эти птицы, как правило, довольствуются малой территорией, если она соответствует его жизненным особенностям. Ели должны укрывать рябчика, а ольха, ивы и берёзы быть богатыми на пищу.

