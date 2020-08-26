Видеорассказ о Кировске и Апатитах от Андрея Малахова

Известный телеведущий Андрей Малахов недавно посетил Кировск и Апатиты. Впечатлениями от поездки в родной край он поделился в сторис на своей странице в «Instagram».

На видео журналист показал достопримечательности и просто интересные местах этих заполярных городов. А подробности своей командировки Андрей Малахов обещал раскрыть в ближайшее время.