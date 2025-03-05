«Видимое-невидимое»: мурманские танцоры и актёры готовят необычную постановку для ценителей современного искусства

7 марта на сцене в молодёжном центре «СОПКИ.21А» состоится премьерный показ музыкально-хореографический спектакль «Видимое-невидимое».

Спектакль «Видимое невидимое» – уникальная возможность окунуться в мир искусства, где границы между звуком и движением стираются, уверяют его создатели Екатерина Ефремова и Вячеслав Бурцев. Именно эти два творческих человека объединились, чтобы создать нечто новое на мурманской сцене.

Вячеслав Бурцев, хореограф-постановщик спектакля: «Да, это некое размышление, рефлексия, навеянная и вдохновлённая поэзией, песнями и музыкой Кати Ефремовой. Там обо всём: любовь, дружба, одиночество. Также мы будем рассуждать. И помимо танца, мы интервьюировали ребят нашей труппы, записывали их мысли по поводу любви и различных экзистенциальных переживаний. Их мысли также будут вплетены в музыку».

В спектакле задействованы 17 артистов из разных танцевальных групп, которые будут рисовать музыку своими телами. Всех их объединила любовь к искусству и желание проявить её в новом для себя направлении.

Екатерина Михейкина, танцор из Мурманска: «Наверное, для меня это что-то атмосферное, живое и честное. Очень искренние высказывания наши о жизни. И мне кажется, что до каждого человека это дойдёт, это нужно прочувствовать самому».

Владимир Кулагин, танцор из Архангельска: «Мне нравится процесс участия, мне нравятся ребята. Нас объединяет не только танцевальная тема, но и взаимоотношения друг другом. Это, я думаю, напрямую отражает и наш спектакль - социальные взаимодействия между людьми».

Премьера музыкально-хореографического спектакля «Видимое-невидимое» состоится уже 7 марта в 19 часов на сцене центра современного искусства «СОПКИ.21А».