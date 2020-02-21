Виды Мурманской области увидят европейцы в кинолентах на кинофестивале «Берлинале»

В Берлине свои двери открыл международный кинофестиваль «Берлинале». В один из сегодняшних показов войдёт и картина российского режиссера Марии Игнатенко, частично снятая в Мурманской области.

Драма «Город уснул» - это авторское кино с элементами детектива: молодой мужчина ищет преступника, убившего его жену. По словам продюсера фильма Катерины Михайловой, для отражения внутреннего мира героев, им требовались снег и холод – «белое безмолвие», которое съёмочная группа нашла в Мурманске и Санкт-Петербурге.

Напомним, этот фестиваль в Берлине юбилейный, 70-й, кинопоказы стартовали в четверг. В основной конкурсной программе 18 картин новых для Берлина режиссёров. Лента «Город уснул» выступает на площадке экспериментального кино в номинации «Лучший дебют».

А 26 ноября на одной из площадок фестиваля состоится мировая премьеры фильма «Гаражане» режиссера Натальи Ефимкиной.

Наталья колоритные кадры снимала в Кировске, Апатитах и Мурманске. Девушка искала гаражи и их владельцев, которые используют строения далеко не только как боксы для хранения автомобилей. Здесь реплицируют концерты, хранят коллекции и даже выращивают куриц. От такой документальной ленты жюри фестиваля «Берлинале» должны прийти в восторг, считают некоторые кинокритики. Да и триллер картины выглядит многообещающе, хочется спросить у многих героев ленты: «Зачем они это делают?».