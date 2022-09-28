«Викинг Фест» - лучшее событие этого лета

В сообществе «Регион 51» подвели итоги голосования, в котором северяне выбирали полюбившиеся фестивали, праздники и мероприятия региона.

Это лето запомнилось фестивалями, популярными хэдлайнерами и массой ярких эмоций. Наши партнёры сообщества «Регион 51» запустило народное голосование, чтобы определить топ летних событий. 10 лучших из более чем 30 мероприятий со всей Мурманской области.

А мы напомним, что было в это на редкость тёплое лето. Любители водного спорта наверняка провели время на фестивале сапсерфинга «Северный ветер». Фанаты футбола могли увидеть из окон своих квартир игры «Наш дворовый футбол», а вот ценители искусства точно посетили паблик-акт «Сияние». Также в десятку вошли «Мотобухта» и «День шахтёра».

А теперь пришло время рассказать о пятёрке самых запоминающихся ивентов.

Четвертую строчку занимает «День рыбака», который состоялся 10 июля на площади Пять Углов. Несмотря на дождливую погоду, это был душевный праздник, который украсила невероятная певица «Света».

На втором месте - фестиваль в одном из самых известных мест Кольского полуострова. Ради этого события люди заранее планируют отпуска. Многие узнали об этом месте благодаря нашумевшему фильму режиссёра Андрея Звягинцева - это «Териберка Фест».

И путем народного голосования выбрано лучшее событие этого лета – Имандра, «Викинг Фест», который состоялся в Мончегорске 27 и 28 августа. Организатор - Агентство развития Мончегорска. Атмосфера средневековья, путешествие на драккаре, иммерсионное шоу, масса активностей и долгожданные хедлайнеры.