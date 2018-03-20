«Викинг» похвастался своими возможностями перед мурманчанами

Для обмена опытом Мурманск вновь посетили специалисты из Норвегии. На этот раз наши соседи речь пойдёт о возможности эвакуации после аварии или поломки большегрузного и городского транспорта.

Огромный красный эвакуатор может поднять на свою платформу машину весом восемь тонн. Для сравнения, отечественная легковушка едва дотягивает до тысячи трёхсот килограмм. Так что вытянуть автобус из снежного плена для такой техники – не проблема.

В Скандинавии уже много лет работает компания «Викинг», которая оказывает услуги автомобилям, которые сломались на трассе, попали в аварию и нуждаются в эвакуации.

- Преимущество этого эвакуатора заключается в том, что он универсален . Его можно использовать и для эвакуации легковых автомобилей, и большегрузных автомобилей, - пояснил Ян Петер Ульсен, директор компании «Viking Øst-Finnmark».

Знатоки своего дела – пассажирские перевозчики – нередко сталкиваются с поломками в пути. Отбуксировать многотонную технику до сервиса крайне трудно, чаще всего приходится справляться своими силам, что не всегда безопасно. Наглядный тому пример, поломка автобуса на трассе Мурманск-Териберка.

- Это профессиональная техника, она предназначена не только для сложных подъёмов. Очень простой пример, на трёхосном автобусе сломалось сцепление на трассе в Териберку, автобус стал нетранспортабельным, - рассказывает Артур Филипченко, представитель группы компаний «Экипаж АКС». – Если тащить обычным грузовиком такую технику, то можно повредить и сам автобус, и наломать дров на дороге. Безопасно это не получится в любом случае. Вот на этой технике это возможно.

Директор фирмы, которая занимается грузовыми и сложными эвакуациями в Норвегии, рассказал и наглядно продемонстрировал возможности машины, которая приехала в Мурманск только для демонстрации. Однако опыт, полученный во время визита скандинавских специалистов, перевозчики надеются перенять и со временем, объединив усилия, приобрести профессиональную технику и для Мурманской области.