Викинги «захватили» город металлургов

Шкуры и грубые одежды, кольчуги и шлемы, топоры и мечи – викинг-фест на Имандре проходит уже в третий раз. Фестиваль проводится в Мончегорске, а в этом году он получился особенно масштабным.

Началось всё с театрализованного шествия у физкультурно-оздоровительного центра «Умка». Собравшаяся группа реконструкторов создавала впечатление выходцев из прошлого – настолько яркими и аутентичными получились некоторые костюмы. Всю дорогу до места проведения самого фестиваля шествие сопровождалось небольшими постановочными схватками и трюками, демонстрирующими мастерское владение клинковым оружием.

Площадку для викинг-феста сложно было не заметить – огромные деревянные ворота на входе украсили лицом норманна с косматой бородой и в характерном шлеме с рогами. В небольших палатках по периметру расположились лавки с жареным мясом и другой едой, которой потчевали древних северных мореплавателей. Полноценная церемония открытия стала пиршеством для глаз, ведь она также сопровождалась схватками с элементами шоу.

Развлечений на фесте было великое множество – и метание копья, и стрельба из лука, и различные командные игры, и даже поединки. Маленьким викингам тоже было чем заняться. И это далеко не всё.

Дмитрий, гость фестиваля «Имандра-фест»: «Мы были и в позапрошлом году, попали нечаянно, ждали очень долго. В прошлый год пандемия не дала состояться фестивалю, а в этом году наконец-то это свершилось! Он стал гораздо больше, грандиознее. Люди приехали не только с Мурманской области, а ещё и с других областей. А мы в восторге, постарались хоть как-то соответствовать этому действу».

Дмитрий был далеко не единственным человеком, который пришёл на праздник подготовленным. Например, мужчина, на первый взгляд, типично варяжьей наружности, на поверку оказался простым жителем Кировска, которого привлекает антураж и быт древних скандинавов. Как утверждает кировчанин, он и в обычной жизни часто ходит в шкурах на варварский манер и такие мероприятия помогают ему найти единомышленников. По его словам, шить костюмы и искать для них исторические прототипы не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Другой, не менее яркий образ, постарался создать другой участник феста. Олег воплотил в своём облике внешний вид раннесредневекового жителя Ирландии.

Олег, гость фестиваля «Имандра-фест»: «У меня костюм жителя раннесредневековой Ирландии, его отличительной чертой является вот этот плащ, который, если переводить на русский язык, звучит как «волосатая мантия». Этот плащ присущ именно ирландскому костюму, в принципе он очень хорошо защищает от холода и от влаги, он очень практичен в том плане, что за ним можно было особо не ухаживать».

По словам Олега, мантия делалась на заказ, поскольку такое изделие под силу сделать не каждому ремесленнику.

Андрей Коляда, методист центра досуга молодёжи Североморска: «Этих людей, к счастью, я знаю лично. Инициаторами фестиваля были ребята из Мончегорска, у которых увлечения были, скажем так, в нужном аспекте. Кто-то хотел проверить силу в средневековом стиле, сделать соревнования, кто-то хотел музыкальный концерт, ну, собственно они объединили усилия и получился вот такой городской масштабный праздник. Сейчас новая команда организаторов, они подхватили знамя и стараются сделать фестиваль ещё интереснее, насыщеннее».

И вот тому подтверждение. Посетителей на празднике было много, многие специально приехали в Мончегорск на несколько дней, чтобы посмотреть как можно больше площадок и событий фестиваля.

Хочется верить, что фестиваль состоится и в следующем году, ведь только здесь северяне могут себе и меч купить, и посоревноваться в силе и одновременно с этим попасть на рок-концерт.