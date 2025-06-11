Виктор Кутузов: любуемся красотами Заполярьем из окна «КАМАЗа» и не только

Думаешь, что уже всё видел на Кольском полуострове? А как насчёт тура по непроходимым дорогам Заполярья на мощных «КАМАЗах»?

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Кутузов, эксперт в сфере туризма, профессиональный гид, рассказывает об этом необычном и не только виде туризма. А если вы пока не готовы к таким серьёзным путешествиям, то в конце эфира он расскажет про маршруты, куда можно добраться даже без машины и получить массу впечатлений.