Виктор Кутузов: о туризме на Севере, или Началась охота на Аврору Бореалис
Стереотипы об иностранных туристах и их развенчаниях, экстремальные сюжеты о турах по суровой тундре и разговоры о самом магическом зрелище на Земле – сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».
Профессиональными лайфхаками и необычными историями делится гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Кутузов, гид с большим сердцем.
Отметим, что сезон охоты за северным сиянием в Мурманской области уже открыт. Виктор Кутузов раскрывает лучшие локации для фотосъёмки Авроры Бореалис.
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
