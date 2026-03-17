День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.26 12:00
Виктор Кутузов: песня индийского гостя
Индия идёт на Север! В ближайшее время Мурманск ожидает визит индийской бизнес-миссии. Наш эксперт Виктор Кутузов считает, что Индия — это новый Китай и предрекает рост турпотока в Мурманскую область.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Кутузов, эксперт в сфере туризма, профессиональный гид, рассказывает о том, как 42 индийца променяли тёплые пляжи на Териберку, почему половина гостей из далёкой страны не ест мясо и что с этим делать шеф-поварам? При этом раскроет интригу: при чём тут Аркадий Гайдар?
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
