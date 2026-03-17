Виктор Кутузов: песня индийского гостя

Индия идёт на Север! В ближайшее время Мурманск ожидает визит индийской бизнес-миссии. Наш эксперт Виктор Кутузов считает, что Индия — это новый Китай и предрекает рост турпотока в Мурманскую область.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Кутузов, эксперт в сфере туризма, профессиональный гид, рассказывает о том, как 42 индийца променяли тёплые пляжи на Териберку, почему половина гостей из далёкой страны не ест мясо и что с этим делать шеф-поварам? При этом раскроет интригу: при чём тут Аркадий Гайдар?