День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.24 12:00
Виктор Шубин: о, спорт, ты - жизнь!
Журналистика в области спорта имеет много общего с обычной журналистикой, но также имеет свои особенности.
Спортивные репортёры должны быть глубоко увлечены спортом и жечь этим увлечением. Иначе они могут быстро потерять интерес публики к своей работе.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Шубин, спортивный корреспондент, рассказывает о том, что именно делают спортивные журналисты у нас в регионе.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
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