Виктор Шубин: о, спорт, ты - жизнь!

Журналистика в области спорта имеет много общего с обычной журналистикой, но также имеет свои особенности.

Спортивные репортёры должны быть глубоко увлечены спортом и жечь этим увлечением. Иначе они могут быстро потерять интерес публики к своей работе.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Виктор Шубин, спортивный корреспондент, рассказывает о том, что именно делают спортивные журналисты у нас в регионе.